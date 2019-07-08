В Уфе продолжат ездить пассажирские ПАЗики и «Газельки»

Сегодня, 8 июля, Радий Хабиров заявил о том, что в Уфе продолжат ходить ПАЗики и Газельки.

На вопрос «не хочет ли он начать обходиться без маленьких маршруток» врио Башкирии ответил так:

— Не хочу. Я не хочу убивать этот бизнес, я не хочу убивать частных перевозчиков. Я пытаюсь объяснить перевозчикам, чтобы они работали, но чтобы соответствовали тем требованиям, которые мы им предъявляем.

Напомним, что по результатам транспортной реформы многие жители вынуждены констатировать, что на дорогах Уфы все еще остаются работать старые автобусы.