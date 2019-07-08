В Дёмском районе Уфы назначили нового главу администрации

Сегодня, 8 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров сообщил о небольших, как он выразился, кадровых решениях.

3 июля исполняющим обязанности главы Дёмского района Уфы назначен Айдар Базгутдинов, который до этого являлся первым заместителем главы муниципалитета.

Напомним, его предшественник Сергей Плотников был назначен на должность главы Октябрьского района Уфы после того, как неделю назад, на оперативке правительства, Радий Хабиров раскритиковал работу экс-главы Октябрьского района Роберта Ахунова.

Главной причиной недовольства руководителя региона стал замеченный им беспорядок в микрорайоне Сипайлово, где на этой неделе должны пройти соревнования Международных детских игр. Два месяца назад Радий Хабиров уже осматривал сипайловский парк «Кашкадан», тогда через дорогу от парка он увидел «мусорный беспредел» и сделал замечание. К предыдущему оперативному совещанию за прошедшее с того момента время ситуация не изменилась.