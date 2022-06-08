Циклон с Каспийского моря повалил 10 деревьев в Уфе, четыре дерева повредили машины

Циклон с Каспийского моря повалил 10 деревьев в Уфе, четыре дерева повредили машины
Циклон с Каспийского моря повалил 10 деревьев в Уфе, четыре дерева повредили машины
Вчера, 20:36ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Непогода и мощные дожди не только топила Уфу, но и ломала деревья, которые в свою очередь падали на машины, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы 8 июня.

Предупреждения синоптиков оказались не напрасны. Южный циклон с Каспийского моря не только спровоцировал выпадение по Башкирии месячной нормы, но и местами буквально смыл огороды в целых деревнях. О масштабах разгула стихии по Башкирии из-за южного циклона Mkset уже сообщал здесь. Подтопления по Уфе зафиксированы и отражены здесь. Но как оказалось из-за капризов погоды в столице Башкирии даже падали деревья.

Так в Уфе за период разгула стихии и интенсивных дождей были зафиксированы десять случаев падения деревьев, в четырех их них пострадали припаркованные автомобили — машины получили повреждения. К счастью никто из жителей города не пострадал.

В УГЗ также напомнили, что в непогоду стоит придерживаться установленных правил, а именно не находиться рядом с деревьями, хрупкими постройками, рекламными щитами и металлоконструкциями. также не рекомендуется быть в непогоду у воды.

Не стоит парковать рядом с деревьями, особенно во дворах, а также близ заборов, электроопор и прочих ненадежных конструкций.

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