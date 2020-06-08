На больничной стене в Уфе появилось граффити в честь врачей без лишних жестов

На фасаде больницы № 21 в Уфе появилось граффити с благодарностью врачам. Оно заняло по высоте почти всю стену.

Граффити представляет собой собирательный образ врача в медицинской маске с букетом цветом и надписью «Спасибо за ваш труд».

Оно выполнено по заказу администрации Уфы и приурочено к предстоящему Дню медика.

Новое граффити появится на фасаде здания 21-й больницы. Масштабный рисунок в честь медиков, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, займет всю стену.

Напомним, видео, появившееся ранее напротив РКБ имени Куватова и призванное морально поддержать медиков, обернулось скандалом. Заказчики в лице чиновников решили подкорректировать оригинал, на котором врач показывал небезызвестный красноречивый жест коронавирусу с намеком на то, что он не победит людей. Чиновники предложили изобразить жест, которым врач якобы грозит коронавирусу, но в итоге получилось похоже, будто врач, наоборот, подзывает вирус и заманивает его в больницу. С учетом массовой вспышки коронавируса в РКБ граффити оказалось на редкость актуально.

После того, как оно стало предметом массовых насмешек, стрит-арт художник Артур Лукьянов в сердцах изменил рисунок. Теперь врач показывает вирусу кулак.