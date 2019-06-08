В Уфе салют в честь трех праздников пройдет в этно-парке «Ватан»

Праздничный салют начнется в 23.00. Мероприятия пройдут на нескольких главных площадках — площадь имени В.И. Ленина, этно-парк «Ватан» — амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау» и районные парки культуры и отдыха.

Напомним, что в этот день на территории уфимского амфитеатра, где расположен этно-парк, состоится открытия фестиваля «Сердце Евразии», хедлайнерами которого станут группа «Би-2» и фестиваль-марафон Надежды Бабкиной «Песни России».

13 июня в рамках «Симфоночи» выступит Аскар Абдразаков. 14 июня запланирован концерт к 100-летию Республики Башкортостан, на котором выступят известные выходцы из Башкирии — Элвин Грей, Алсу и группа «Пицца».