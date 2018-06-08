В Уфе перекрыли улицу 50 лет Октября

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Перестанут ходить троллейбусы №1 и №21.
8 июня закрыто движение по улице 50 лет Октября на участке Цюрупы до Б. Гражданской с 08:00 до 05:00 9 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.
Круговое движение на Центральном рынке закрываться не будет. Объезд закрытого участка ул. 50 лет Октября для автобусов - по ул. Мингажева, ул. Революционной и далее по маршруту.
Движение троллейбусных маршрутов №1 и №21 закрывается.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей