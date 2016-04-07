В Уфе открыли второй в России банк донорского грудного молока

Его создали на базе Республиканской детской клинической больницы.

Банк грудного молока необходим для того, чтобы собирать, проверять, обрабатывать, хранить и распределять донорское грудное молоко. Это важно для тех детей, кому молоко необходимо по особым медицинским показаниям, таким как недоношенность, нарушения метаболизма, непереносимость смесей и др. Банк молока является непубличным, а значит будет распространяться только на пациентов больницы.

К долгожданному открытию готовились с 2015 года. Учреждению необходимо были найти деньги на создание отделения и закупку дорогостоящего оборудования. Тогда заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ РДКБ Резида Галимова и фонд «Наши дети» объявили о сборе средств. Инициативу поддержали как представители социально ответственного бизнеса, так и неравнодушные горожане. Было собрано 547 тысяч рублей, и с января этого года банк заработал в тестовом режиме.

- К сегодняшнему дню мы имеем в запасе 23 литра донорского молока, - отмечает Резида Галимова. - Наши мамы тщательно отбираются, проходя медицинские обследования. После успешных проверок они сцеживают молоко, которое в дальнейшем проходит несколько стадий обработки. Сначала оно пастеризуется в паровой бане при высокой температуре, затем охлаждается сперва в холодной воде, потом в воде со льдом. И, наконец, помещается в специальную морозильную камеру, где бутылочки могут храниться до полугода.

Как говорят врачи, грудное молоко – ценный природный ресурс. Оно уменьшает риск возникновения дальнейших осложнений у ребенка, сокращает время, которое он проводит в реанимации, положительно влияя на ход его выздоровления. Поэтому если ребенок на первых этапах жизни не способен пить грудное молоко, то мама может заморозить его для малыша на будущее.

- Мой сын родился на 27 неделе весом 980 грамм, и жизнь для меня тогда перевернулась. До 2-х месяцев он не мог принимать грудное молоко, у него просто не было сил, - вспоминает мама-активистка Ксения. - Мне очень хотелось сохранить лактацию, ведь это самое лучшее, что можно дать новорожденному. Но я не знала, сколько малыш будет выздоравливать. Чтобы молоко не пропадало, мне приходилось его сцеживать дома, замораживать в пакетах и запасать на всякий случай. Но, когда на втором месяце жизни сына я находилась в больнице, такой возможности у меня не было. И это стало большой проблемой. Сейчас, к счастью, у мам таких сложностей нет - благодаря созданному банку молока.

Донорами уже стали 40 мам, которые отдали свое молоко тем малышам, которые остро в нем нуждаются. Нужно отметить, что созданный банк работает на безвозмездной основе и является вторым в стране подобным проектом, помогающим мамам и их детям, после московского предшественника.

Материалы по теме