Мэрия Уфы обжалует решение суда о ее бездействии в период снегопадов

Администрация Уфы намерена обжаловать аппеляционное определение Верховного суда о ее бездействии в период снегопадов. Октябрьский райсуд признал, что работы по очистке города выполнялись ненадлежащим образом, однако в мэрии с этим не согласны.

В мэрии подчеркивают, что в суде были представлены все документы и доводы, подтверждающие работу городских служб по очистке территорий и выходу техники в соответствии с режимом работы.

- Администрация города придерживается прежней позиции в том, что в зимний период было обеспечено нормативное состояние улично-дорожной сети, - пояснили в пресс-службе муниципалитета. - Об этом свидетельствуют акты надзорных органов по соблюдению регламента и норм уборки города. Однако судом принято решение об удовлетворении исковых требований административного истца. Администрация города намерена обжаловать решение суда.

Напомним, с иском к администрации обратился общественник Айдар Муллануров.

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