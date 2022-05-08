Где 9 мая в Уфе будут действовать ограничения движения

Где 9 мая в Уфе будут действовать ограничения движения
Где 9 мая в Уфе будут действовать ограничения движения
Вчера, 18:28ГородАзамат НуховФото: Кира Мишина / 1MI
Mkset публикует список с участками дорог, которые будут перекрыты в связи с проведением праздничных акций

Уже завтра в столице республики пройдут масштабные акции, приуроченные к Дню победы. Так, впервые с 2019 года акция «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. О своём участии в ней уже заявил глава республики Радий Хабиров.

В связи вышеупомянутыми акциями и мероприятиями в столице республики будут введены ограничения на движение на ряде улиц города. Mkset публикует список:

Часть ограничений введут уже сегодня, 8 мая. С 22:00 проезд будет закрыт на территории перед зданием Театра кукол, между остановкой «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова» и зданием супермаркета, а также вокруг него, на участке улицы Кольской от проспекта Октября до улицы Российская.

В понедельник, 9 мая, С 13:00 до 16:00 ограничения вводятся на участках улиц Заки Валиди (от Новомостовой до Советской), Советской и Цюрупы (от Заки Валиди до Октябрьской революции), а также на улице Пушкина (от Цюрупы до Ленина).

Также напомним, что на площади перед конгресс-холлом Торатау пройдет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Праздничный день с уфимцами проведут Лев Лещенко, Николай Басков и другие. Праздничные мероприятия также пройдут в разных частях города. Торжественные салюты пройдут на Конгресс-холле в 22.00, а также на Горсовете в 23.00.

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