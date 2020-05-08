Уфа в самоизоляции умудрилась застрять в автомобильных пробках
Затруднения движения были отмечены утром на нескольких автомагистралях.
Сегодня, 8 мая, на некоторых улицах Уфы, а также на подъездах городу со стороны аэропорта были отмечены довольно продолжительные автомобильные пробки.
Как показал сервис Яндекс.Пробки, в ряде мест затруднения автомобильного движения возникли из-за ДТП (например, на перекрестках улиц Заки Валиди с Цюрупы и Кувыкина с Бакалинской).
Пробка на трассе Уфа-Аэропорт возникла, по уточненной информации, из-за перекрытия движения для пропуска транспорта, участвующего в репетиции Парада Победы.
В целом же активность на дорогах Уфы сегодня явно превышает ту, которая была бы уместна в условиях самоизоляции.
Сервис «Яндекс.Самоизоляция» сигналит об индексе самоизоляции в столице Башкирии на уровне 1,6 и просит горожан оставаться дома.
Напомним, самоизоляция в Уфе продлится до 12 мая.