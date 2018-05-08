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В Уфе задумались о реновации жилья по примеру Москвы
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
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В Уфе задумались о реновации жилья по примеру Москвы

Сегодня, 11:49ГородТатьяна Майорова
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