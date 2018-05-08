В Уфе задумались о реновации жилья по примеру Москвы

Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил о том, что вопрос о реновации домов советской эпохи, построенных с 1960 по 180 годы, близок к решению.

- Я давал поручение 21 ноября прошлого года подготовить предложения по реновации этих домов. Сейчас в стране и мире уже накоплен достаточный опыт реновации многоэтажных жилых домов массовой серии, - рассказал Ирек Ялалов. - Считаю необходимым организовать знакомство с этим опытом, основываясь на ситуации в Москве, где коллеги прошли очень трудный путь. Московские власти сейчас приступили к реализации этого масштабного проекта.

По словам главы города, наиболее перспективным власти считают реновацию кирпичных домов 60-х годов постройки. Для определения экономической стороны вопроса придется разработать по одному проекту реновации для каждого типа домов массовой серии. Ирек Ялалов дал поручение определить оптимальные варианты реновации для каждого типа старых домов и объяснил, какими они могут быть.

- В первом случае это может быть переселение жильцов, снос старых домов и строительство на их месте новых жилых домов на освободившихся земельных участках. Второй вариант - реконструкция фасадов и надстройка двух или трех этажей без расселения жильцов. А третий вариант - увеличение габаритов существующих домов по периметру с надстройкой этажей с расселением жильцов, - пояснил Ирек Ялалов. - Такие предложения от застройщиков есть. В зависимости от выбранных вариантов реновации нужно будет провести анализ экономической эффективности и проработать законодательную базу по примеру опыта коллег из Москвы.

Ирек Ялалов отметил, что скорее всего, компетенций городских властей для решения этих вопросов будет недостаточно и нужно будет обратиться за поддержкой на региональный уровень - в Курултай и правительство республики.

Глава города напомнил, что практически все старые дома уже достигли своей критической отметки морального и физического износа. В частности, у хрущевок срок эксплуатации предполагался не больше 50 лет с возможным продлением до 75 лет после реконструкции. При этом многие из них уже пережили свой "срок годности". С учетом качества стройматериалов 60-х годов эти дома начинают представлять реальную опасность для окружающих людей, особенно их балконы.