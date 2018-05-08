В Уфе возьмут на учет все культурные объекты советской эпохи

Главным образом речь шла о скульптурах и фонтанах, расположенных на территории городских дворов, а также в парках и скверах и на территориях предприятий. По словам Ирека Ялалова. таких объектов насчитывается в Уфе несколько сотен.

- Обследуйте такие советские памятники, проверьте, и внесите предложения, что с ними делать. Либо мы их возрождаем при помощи современных, более долговечных материалов. либо мы их убираем. Но в каждом конкретном микрорайоне нужно будет по этому поводу советоваться с уфимцами, - подчеркнул глава города. - То же самое касается фонтанных комплексов, которые долгие годы уже не эксплуатируются и расположены на территории города. Они являются либо ведомственными, либо бесхозяйными. Нужно принимать решения: либо мы берем эти объекты на баланс и восстанавливаем, либо понуждаем собственников это сделать. Но полуразрушенных объектов на территории города быть не должно.