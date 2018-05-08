В Уфе проверят стройматериалы, из которых возводятся торговые центры

Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов рассказал о том, как ведется проверка номенклатуры строительных материалов, которые применяются при возведении торговых и развлекательных объектов в Уфе. По его словам, работа ведется и займет примерно год.

- В большей степени эта работа касается не уже построенных объектов, а именно тех, которые сейчас возводятся, - уточнил Ирек Ялалов. - В Уфе сейчас строится более 20 крупных торговых комплексов площадью больше 2000 квадратных метров. Поэтому надо взять на особый контроль не только сам процесс строительства, но и качество используемых строительных материалов - в первую очередь, отделочных, учитывая печальный опыт сгоревших торговых центров Российской Федерации.

Напомним, в Кемерово принято решение снести полностью здание торговой центра "Зимняя вишня", в котором в страшном пожаре 25 марта погибли 64 человека, из них 41 - дети.

Ирек Ялалов также напомнил, что в Уфе прекращена деятельность двух торговых центров, которые не отвечали требованиям безопасности.