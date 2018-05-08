Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе проверят стройматериалы, из которых возводятся торговые центры
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
S1200

В Уфе проверят стройматериалы, из которых возводятся торговые центры

Сегодня, 12:53ГородТатьяна Майорова
Читайте
также
Мама «особых детей» из Башкирии: «Рассвет, который другим увидеть не дано»
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Куда сходить 9 мая в Уфе