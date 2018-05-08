В Уфе отключат отопление 10 мая

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Согласно нормативу, отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха составляет более +8°C на протяжении пяти дней.
Отопительный сезон в Уфе завершится 10 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.
Подачу отопления по нормативу можно прекращать, когда среднесуточная температура воздуха составляет +8°C в течении пяти суток подряд. Синоптики прогнозируют, что на текущей неделе столбик термометра не будет опускаться ниже этой отметки.
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