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На старом Бельском мосту в Уфе полностью обновят дорожное покрытие
Сюжеты:
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На старом Бельском мосту в Уфе полностью обновят дорожное покрытие

Сегодня, 12:59ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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