На старом Бельском мосту в Уфе полностью обновят дорожное покрытие

На старом Бельском мосту в районе Монумента Дружбы будет полностью заменено асфальтовое покрытие. Об этом сообщил сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в Уфе глава города Ирек Ялалов.

- Правительство республики продолжает существенно поддерживать нас в вопросах финансирования крупных инфраструктурных проектов. Так, получена поддержка не только для проведения капитального ремонта, но и для замены асфальтового покрытия на мосту, - рассказал Ирек Ялалов.

Напомним, капитальный ремонт моста должен быть полностью завершен к ближайшему Дню города, к 12 июня текущего года.

По словам мэра Уфы, такими же хорошими темпами двигаются работы на путепроводе в районе поселка Тимашево.