Брат главы ГИБДД Башкирии назначен в «Уфаводоканал»

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Ильяс Гильмутдинов очень похож на своего старшего брата внешне. Говорят, что и по характеру тоже: он – строгий руководитель.
Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов представил нового руководителя одной из ключевых структур города – МУП «Уфаводоканал».
Имя нового руководителя, произнесенное Иреком Ялаловым, сразу дало понять, кому он приходится родственником. Ильяс Загитович Гильмутдинов является младшим братом главы ГИБДД Башкирии Динара Гильмутдинова.
Как отметили в соцсетях люди, знающие нового руководителя, он очень похож на своего брата не только внешне, но и по характеру – является строгим начальником.
- Надеюсь, вы справитесь с поставленной задачей, - напутствовал нового руководителя Ирек Ялалов.
Предыдущий глава предприятия Аскар Файзуллин пересел в кресло руководителя МУП "Инвестиционно-строительный комитет".
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