Брат главы ГИБДД Башкирии назначен в «Уфаводоканал»

Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов представил нового руководителя одной из ключевых структур города – МУП «Уфаводоканал».

Как отметили в соцсетях люди, знающие нового руководителя, он очень похож на своего брата не только внешне, но и по характеру – является строгим начальником.