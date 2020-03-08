Частный сектор в центре Уфы снесут и застроят парковками
8 марта, 15:57ГородАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутаты утвердили проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Айской, Мингажева, Революционной и 8 марта.
В настоящее время на этой территории расположены административные здания и учебные корпуса УГАТУ, несколько многоквартирных и частных домов. В частном секторе находятся 14 пустующих зданий, гаражи, бойлерные и две каменные постройки.
Как сообщает ufacitynews.ru, предполагается, что после их сноса здесь построят крытые автостоянки и спортивные объекты для вуза и ближайшей школы.
По информации ufatime.ru, на первом этапе строительства расширят территорию школы № 44 и детского сада № 240, позднее — разместят спортивный комплекс на территории студенческого городка, благоустроят территории жилых домов, а также организуют сквер внутри квартала и снесут гаражи.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей