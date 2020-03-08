Частный сектор в центре Уфы снесут и застроят парковками

В настоящее время на этой территории расположены административные здания и учебные корпуса УГАТУ, несколько многоквартирных и частных домов. В частном секторе находятся 14 пустующих зданий, гаражи, бойлерные и две каменные постройки.

Как сообщает ufacitynews.ru, предполагается, что после их сноса здесь построят крытые автостоянки и спортивные объекты для вуза и ближайшей школы.