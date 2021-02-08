«Сколько должны „летать“ пенсионеры?». Уфимка сломала ребро в автобусе Башавтотранса

«Сколько должны „летать“ пенсионеры?». Уфимка сломала ребро в автобусе Башавтотранса

Вчера, 12:16ГородАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Жительница Уфы рассказала об инциденте в автобусе ГУП «Башавтотранс», в котором пострадала её мать. Женщина просит разобраться в случившемся, а также выплатить страховку. Данное обращение зарегистрировано на сайте электронной приемной органов власти Башкирии.

По словам уфимки, 1 февраля её родители и дети сели в автобус, двигающийся по маршруту № 69, на остановке «Комарова». Они доехали до дворца Орджоникидзе. Уфимка рассказывает — когда автобус остановился, её мать отпустила поручень. Как раз в этот момент водитель резко нажал на газ.

Моя мама с дочерью упали на ступени перед задними сиденьями. В результате у мамы перелом ребра.​ Благо ребенок не пострадал. Но сколько должны летать пенсионеры по салону автобуса, пока водители не начнут соблюдать элементарные правила дорожного движения?интересуется женщина.

Она также рассказала, что матери помог выйти отец, а водитель и кондуктор не поинтересовались о самочувствии пассажира. Билет о поездке сохранить не удалось. На следующий день уфимка отправила сообщение на электронную почту «Башавтотранса», но, как она сообщила, ответ так и не пришел.

Прошу принять меры! Все пассажиры должны быть застрахованы. Пусть выплачивают страховку! пишет женщина.

В «Башавтотрансе» сообщили, что водитель и кондуктор будут вызваны на кадровую комиссию для выяснения ситуации и принятия соответствующих мер. В пресс-службе перевозчика также напомнили, что билет является страховым документом, подтверждающим право получить страховую выплату.

Каждый пассажир ГУП «Башавтотранс» застрахован. В случае получения травмы необходимо обратиться к кондуктору или водителю, которые вызовут скорую, случай будет зафиксирован как страховой, пояснили в «Башавтотрансе».

Отмечается, что в электронную приемную предприятия обращение по данной ситуации не поступало.

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