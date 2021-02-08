«Сколько должны „летать“ пенсионеры?». Уфимка сломала ребро в автобусе Башавтотранса

По словам уфимки, 1 февраля её родители и дети сели в автобус, двигающийся по маршруту № 69, на остановке «Комарова». Они доехали до дворца Орджоникидзе. Уфимка рассказывает — когда автобус остановился, её мать отпустила поручень. Как раз в этот момент водитель резко нажал на газ.
Моя мама с дочерью упали на ступени перед задними сиденьями. В результате у мамы перелом ребра. Благо ребенок не пострадал. Но сколько должны летать пенсионеры по салону автобуса, пока водители не начнут соблюдать элементарные правила дорожного движения?интересуется женщина.
Она также рассказала, что матери помог выйти отец, а водитель и кондуктор не поинтересовались о самочувствии пассажира. Билет о поездке сохранить не удалось. На следующий день уфимка отправила сообщение на электронную почту «Башавтотранса», но, как она сообщила, ответ так и не пришел.
Прошу принять меры! Все пассажиры должны быть застрахованы. Пусть выплачивают страховку! пишет женщина.
В «Башавтотрансе» сообщили, что водитель и кондуктор будут вызваны на кадровую комиссию для выяснения ситуации и принятия соответствующих мер. В пресс-службе перевозчика также напомнили, что билет является страховым документом, подтверждающим право получить страховую выплату.
Каждый пассажир ГУП «Башавтотранс» застрахован. В случае получения травмы необходимо обратиться к кондуктору или водителю, которые вызовут скорую, случай будет зафиксирован как страховой, пояснили в «Башавтотрансе».
Отмечается, что в электронную приемную предприятия обращение по данной ситуации не поступало.