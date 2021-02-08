«Сколько должны „летать“ пенсионеры?». Уфимка сломала ребро в автобусе Башавтотранса

Она также рассказала, что матери помог выйти отец, а водитель и кондуктор не поинтересовались о самочувствии пассажира. Билет о поездке сохранить не удалось. На следующий день уфимка отправила сообщение на электронную почту «Башавтотранса», но, как она сообщила, ответ так и не пришел.