«Сколько должны „летать“ пенсионеры?». Уфимка сломала ребро в автобусе Башавтотранса

Жительница Уфы рассказала об инциденте в автобусе ГУП «Башавтотранс», в котором пострадала её мать. Женщина просит разобраться в случившемся, а также выплатить страховку. Данное обращение зарегистрировано на сайте электронной приемной органов власти Башкирии.

По словам уфимки, 1 февраля её родители и дети сели в автобус, двигающийся по маршруту № 69, на остановке «Комарова». Они доехали до дворца Орджоникидзе. Уфимка рассказывает — когда автобус остановился, её мать отпустила поручень. Как раз в этот момент водитель резко нажал на газ. Моя мама с дочерью упали на ступени перед задними сиденьями. В результате у мамы перелом ребра.​ Благо ребенок не пострадал. Но сколько должны летать пенсионеры по салону автобуса, пока водители не начнут соблюдать элементарные правила дорожного движения?интересуется женщина. Она также рассказала, что матери помог выйти отец, а водитель и кондуктор не поинтересовались о самочувствии пассажира. Билет о поездке сохранить не удалось. На следующий день уфимка отправила сообщение на электронную почту «Башавтотранса», но, как она сообщила, ответ так и не пришел. Прошу принять меры! Все пассажиры должны быть застрахованы. Пусть выплачивают страховку! пишет женщина. В «Башавтотрансе» сообщили, что водитель и кондуктор будут вызваны на кадровую комиссию для выяснения ситуации и принятия соответствующих мер. В пресс-службе перевозчика также напомнили, что билет является страховым документом, подтверждающим право получить страховую выплату. Каждый пассажир ГУП «Башавтотранс» застрахован. В случае получения травмы необходимо обратиться к кондуктору или водителю, которые вызовут скорую, случай будет зафиксирован как страховой, пояснили в «Башавтотрансе». Отмечается, что в электронную приемную предприятия обращение по данной ситуации не поступало.

