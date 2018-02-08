В Уфе движение транспорта можно отследить онлайн

На интерактивной карте движения транспорта отображается весь вышедший на линии подвижной состав официальных перевозчиков – муниципальных, государственных и частных, сообщили в пресс-службе администрации города. Сервис указывает, на каком расстоянии находится тот или иной вид транспорта от интересующей точки, показывает время прибытия к нужной остановке, показывает также ближайшую остановку.

В ближайшее время можно будет отследить и маршруты «Башавтотранса». Проект является одним из направлений цифровой экономики в башкирской столице, сообщают в мэрии. Подробнее о том, что такое цифровые технологии и система «умного города», можете прочитать в нашем интервью с замминистра связи РФ Сергеем Калугиным.