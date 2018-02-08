Уфа не попала в топ-10 самых популярных городов страны среди туристов

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В рейтинг вошли Казань, Москва, Санкт-Петербург.
При этом отмечается также, что в 2017 году количество путешественников в страну выросло на 3% по сравнению с 2016-м, составив 56,5 миллиона человек.
Топ-10 городов возглавила Москва (21,6 миллиона). За столицей следуют Санкт-Петербург (7,5 миллиона) и Сочи (6 миллионов). Также в рейтинг вошли Владивосток (3 миллиона), Казань (2,7 миллиона), Екатеринбург (2 миллиона), Астрахань (2 миллиона), Нижний Новгород (1,9 миллиона), Сергиев Посад (1,9 миллиона) и Суздаль (1,7 миллиона).
Отмечается рост туристического интереса к Ярославлю, Выборгу, Великому Новгороду.
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