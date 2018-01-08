В Уфе на борьбу со снегом вышло 300 единиц техники

Основные магистрали были очищены к пяти часам утра.

По данным гидрометцентра по состоянию на шесть часов утра в Уфе выпало всего 7 мм осадков, однако с учётом сильного ветра на отдельных участках дорог образовались снежные заносы. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, ночью за порядком на дорогах следили 300 единиц техники и около полутора тысяч работников городских служб.

- Особое внимание уделено обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами. Также в ручном режиме расчищаются и обрабатываются песчаной смесью тротуары, лестничные марши, площадки остановок общественного транспорта, - рассказали в пресс-службе мэрии.

По прогнозам метеорологов снегопады в Уфе продлятся до субботы 13 января, температура воздуха будет колебаться от -2 до -16. 13 января ожидается похолодание до -26.