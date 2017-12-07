В Уфе выделили средства на содержание 15 стационарных туалетов

Мэрия проведет тендер на отбор подрядчика.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы назначило на 25 декабря аукцион, где планирует отобрать компанию, которая займется содержанием туалетных модулей, биотуалетов и контейнеров в городе. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. С компанией-победителем будет заключен контракт на один год. На эти цели из бюджета города будет выделено 5,6 млн руб., в том числе 4,98 млн руб. на содержание туалетных модулей «Городовой-301», «Городовой-302», 624,4 тыс. руб. на установку и содержание биотуалетов на общегородских праздниках.

Всего в городе 15 туалетных модулей типа «Городовой». Они находятся на площади Салавата Юлаева (2), на площади Ленина (2), парк Победы (1), ООТ Спортивная (рядом со зданием по проспекту Октября, д. 52) (1), в парке «Первомайский» (2 шт.), парке «Волна» (1), парк «Демский» (1), в саду имени Салавата Юлаева (1), сквере 50-летия Победы (1), на кладбище в Тимашево (1), в саду Аксакова (1) и на нижней площадке конгресс-холла (1).

Подрядчику предстоит привезти и установить туалетные модули, дважды в неделю заправлять их водой и откачивать нечистоты, содержать системы электроснабжения, проводить техническое содержание и ремонт модуля, убирать помещения в течение времени работы туалетов. Также нужно убирать прилегающую территорию.