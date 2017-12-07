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В Уфе просят назвать улицы им. Габдрахмана Кадырова и Сосланбека Тавасиева
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В Уфе просят назвать улицы им. Габдрахмана Кадырова и Сосланбека Тавасиева

Сегодня, 14:24ГородНаталья КузнецоваФото: пресс-службы уфимского горсовета
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