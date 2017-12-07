В Уфе просят назвать улицы им. Габдрахмана Кадырова и Сосланбека Тавасиева
Сегодня, 14:24ГородНаталья КузнецоваФото: пресс-службы уфимского горсовета
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Горсовет Уфы сообщил о завершении подачи заявок на конкурс по названиям улиц. Всего подано более ста заявок.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, уфимцы в частности предлагают увековечить память легенды мотоспорта Габдрахмана Кадырова. Он вошел в историю мотогонок на льду как первый чемпион Европы и чемпион мира. Кадыров первым завоевал шесть титулов чемпиона мира, прославив Башкортсостан на весь мир, и его рекорд на льду продержался 38 лет.
Также поступило предложение назвать улицу в честь Сосланбека Тавасиева, автора памятника Салавату Юлаеву. Он был установлен 50 лет назад.
- Итоги конкурса будут объявлены на XVII заседании Совета городского округа город Уфа 13 декабря, - говорится в сообщении. - Победители будут отмечены призами, но главное: при принятии решения о наименовании улицы депутаты будут указывать автора, предложившего название.
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