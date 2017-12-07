В Башкирии ухудшатся погодные условия

На некоторых участках дорог будут снежные накаты и заносы.

С вечера 6 декабря до 20:00 7 декабря ожидается ухудшение погодных условий с облачной погодой, снегом днем и слабой метелью, сообщили в пресс-службе администрации Уфы со ссылкой на Башгидромет.

На отдельных участках дорог будут снежные заносы. Температура воздуха днем 7 декабря составит -1-6°C, по юго-востоку до -13°C.