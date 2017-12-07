В Башкирии ухудшатся погодные условия

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На некоторых участках дорог будут снежные накаты и заносы.
С вечера 6 декабря до 20:00 7 декабря ожидается ухудшение погодных условий с облачной погодой, снегом днем и слабой метелью, сообщили в пресс-службе администрации Уфы со ссылкой на Башгидромет.
На отдельных участках дорог будут снежные заносы. Температура воздуха днем 7 декабря составит -1-6°C, по юго-востоку до -13°C.
На некоторых участках дорог будет ухудшение видимости до 500-1000 метров, снежные накаты и заносы.
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