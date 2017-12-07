Стали известны предварительные итоги обследования старого моста в Уфе

Ремонтный ресурс сооружения практически исчерпан.

Сегодня, 7 декабря, администрация Уфы опубликовала дополнительные разъяснения по поводу запланированного на ближайшее время закрытия старого моста через реку Белую в створе улицы Воровского.

Построенный 61 год назад, в 1956 году, мост сейчас пребывает в предаварийном состоянии. За последние пару десятков лет были проведены два подробных обследования - в 2004 и 2014 годах. Они выявили дефекты, значительно снижающие долговечность конструкций моста.

- В течение последних 13 лет городскими службами проводились регламентные и ремонтные работы, которые позволяли продлить срок службы моста, однако сейчас его ремонтный ресурс практически исчерпан, нужны более кардинальные меры, - подчеркивается в сообщении мэрии.

Сейчас вновь проводится дополнительное обследование моста, по этой причине на нем ввели ограничение скорости до 20 км/ч и массы транспортных средств – до 10 тонн, а с 29 ноября из соображений безопасности и вовсе ограничили движение по левой полосе проезжей части мостового перехода.

Предварительные итоги обследования моста показали, что срок его эксплуатации может быть продлен максимум еще на 2-3 года при условии обязательных ограничений скорости и массы проезжающего по нему транспорта. Затем мост все же закроют полностью, и, как следствие, это повлечет колоссальные пробки на въезде и выезде из города в направлении аэропорта и Демского района столицы.

В мэрии также уточнили, что в 2015 году была разработана проектная документация по реконструкции мостового перехода. Учитывая автотрафик, предусмотрены два этапа ее проведения. На первом этапе запланировано строительство нового мостового сооружения на три полосы движения между существующими «новым» и «старым» мостами. Стоимость реализации 1-го этапа – 3 млрд 67 млн рублей. Продолжительность строительства – 31 месяц.

Затем движение будет переведено на новый трехполосный мост, а «старый» арочный мост уже полностью закроют на реконструкцию для укрепления опор и замены пролетных строений. Стоимость реализации 2-го этапа, который займет 30 месяцев, составит 3 млрд 59 млн рублей.

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по данному проекту уже получено.

- К 2032 году движение транспорта здесь превысит 250 тысяч автомобилей в сутки, и если не предпринять никаких действий, там образуется круглосуточная пробка, - отметил на вторничном оперативном совещании глава администрации Уфы Ирек Ялалов. - Нужно возвращаться к теме строительства третьего моста. К тому же более половины населения Демы работает на Уфимском полуострове, а сам микрорайон быстро растет. Недавно, помню, там было 50 тысяч жителей, сейчас выросло до 75, а скоро будет 100 тысяч, и мы получим второй выезд из Сипайлово. Через 2-3 года мы будем вынуждены закрыть мост, так как не можем рисковать жизнью горожан.