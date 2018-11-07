В Уфе разработают программу улучшения освещенности дворов и социальных объектов
Сейчас уровень освещенности школьных и городских дворов вызывает у населения очень много нареканий.
Сегодня, 7 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин поднял вопрос освещенности городских территорий в вечернее время. Как показал мониторинг соцсетей и анализ ситуации на местах, больше всего претензий местных жителей по этой теме касается освещенности территорий дворов школ и детских садов, а также дворов многоквартирных домов.
- Уровень освещенности очень слабый, это доставляет неудобства для горожан и может представлять для них реальную опасность, - подчеркнул Ульфат Мустафин. - Необходимо срочно взяться за решение данной задачи.
Он поручил главам муниципалитетов взять данный вопрос на особый контроль. А своим непосредственным подчиненным глава города дал задание разработать специальную программу, которая позволит рассчитать возможности финансирования и согласовать решение проблемы с правительством региона.