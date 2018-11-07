Северный автовокзал в Уфе превратился в автостоянку

Сегодня, 7 ноября, представители компании «Башавтотранс» прояснили ситуацию вокруг будущей судьбы Северного автовокзала в Уфе. Необходимость в этом возникла после опубликованного в соцсетях сообщения популярного блогера Владимира Кобзева. Он заметил изменения вокруг здания автовокзала – ограждения и множество автобусов - и предположил, что его работа может возобновиться.

Однако его надеждам не суждено оправдаться. Как выяснили журналисты агентства «Башинформ» у представителей предприятия, помещение Северного вокзала, закрытого в 2013 году из-за аварийного состояния, останется законсервированным. Площадка возле него используется для хранения транспорта, подлежащего ремонту.

- Забор же нужен для охраны имущества. По сути, здесь организована временная охраняемая стоянка, - объяснили в «Башавтотрансе».