Большинство снегоуборочной техники в Уфе морально устарело

Сегодня, 7 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о том, что власти города надеются на помощь руководства республики при обновлении автопарка коммунальной техники.

- Я проанализировал ситуацию и выяснил, что большая часть коммунальной техники уже морально устарела, эксплуатируется больше десяти лет, - отметил Ульфат Мустафин. - Пока это не мешает нам готовиться к зимнему периоду. Но в будущем могут возникнуть проблемы.