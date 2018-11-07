Большинство снегоуборочной техники в Уфе морально устарело
Сегодня, 09:18ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко.
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Городские власти надеются обновить автопарк коммунальной техники при поддержке руководства республики.
Сегодня, 7 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о том, что власти города надеются на помощь руководства республики при обновлении автопарка коммунальной техники.
- Я проанализировал ситуацию и выяснил, что большая часть коммунальной техники уже морально устарела, эксплуатируется больше десяти лет, - отметил Ульфат Мустафин. - Пока это не мешает нам готовиться к зимнему периоду. Но в будущем могут возникнуть проблемы.
По его словам, по данному вопросу есть взаимопонимание с руководством региона, поэтому есть надежда решить вопрос с обновлением автопарка коммунальной техники в системном порядке.
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