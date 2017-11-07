Завтра в Уфе ожидается ухудшение погодных условий

В среду ожидается мокрый снег, на дорогах – снежный накат и гололедица.

В среду, 8 ноября, в Уфе ожидается ухудшение погодных условий, сообщает администрация Уфы со ссылкой на Башгидромет. Завтра ожидается мокрый снег, на дорогах — снежный накат и гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

«Служба спасения 112» рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, передвигаться по городу осторожно, не перестраиваясь постоянно из ряда в ряд. Также автовладельцам не рекомендуется оставлять свои транспортные средства возле деревьев, особенно на придомовой территории.