В Уфе в лимонарии скоро поспеют лимоны, папайя, бананы, монтеры

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Наступил период цветения экзотических растений коллекционного фонда — цитрусов, мушмулы, пассифлоры, ятрофы.
В уфимском лимонарии созревают плоды лимонов и папайи, гуавы, банана, монстеры, - сообщили в администрации Уфы. Наступил период цветения экзотических растений коллекционного фонда — цитрусов, мушмулы, пассифлоры, ятрофы.
Сейчас в лимонарии ведется подготовка к зимнему периоду, проводятся регулярные сезонные подкормки и необходимые агротехнические мероприятия по уходу за растениями коллекционного фонда.
В этом году (Год экологии и особо охраняемых территорий) в школьное отделение открытого грунта высажено более 2 тыс. сеянцев хвойных пород, кроме этого, заложена аллея рябины красной. В питомник хозяйства высажены саженцы тополя пирамидального, можжевельника казацкого, проводится подзимний посев семян и черенкование декоративных растений.
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