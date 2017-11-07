В Уфе в лимонарии скоро поспеют лимоны, папайя, бананы, монтеры

Наступил период цветения экзотических растений коллекционного фонда — цитрусов, мушмулы, пассифлоры, ятрофы.

Сейчас в лимонарии ведется подготовка к зимнему периоду, проводятся регулярные сезонные подкормки и необходимые агротехнические мероприятия по уходу за растениями коллекционного фонда.

В этом году (Год экологии и особо охраняемых территорий) в школьное отделение открытого грунта высажено более 2 тыс. сеянцев хвойных пород, кроме этого, заложена аллея рябины красной. В питомник хозяйства высажены саженцы тополя пирамидального, можжевельника казацкого, проводится подзимний посев семян и черенкование декоративных растений.