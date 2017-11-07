В Уфе могут сократить новогодние городки, построенные за счет бюджета

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов, считает, что число новогодних городков можно сократить. Строительство многих из них, по его мнению, не оправдано, с учетом того, что представители бизнеса также ставят в городе свои елки.

- Париж, Берлин ставят по одной Рождественской елке на весь город, - отметил Ялалов. - Не самые бедные города. Остальные концентрируются на тематической световой подсветке. Давайте подумаем и опрос проведем, нужно ли нам сто городков елочных. Это же все затраты, деньги жителей.

Ялалов подчеркнул, что жители в последние годы не стремятся посещать новогодние городки. Число людей, приходящих, например, посмотреть на фейерверк, значительно сократилось. Чиновники же, по его словам, "шаблонно" продолжают формировать новогоднюю инфраструктуру.