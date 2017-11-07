В Советском районе Уфы за три дня вывезли 265 кубометров мусора

Работы велись круглосуточно.

Сбор и вывоз бутового мусора, смета, уборка дворов и улиц ведется в столице республике круглосуточно, сообщили в пресс-службе администрации города.

За три выходных дня 14 рейсами было вывезено более 265 кубометров мусора. В общей сложности задействовали 136 единиц техники и 200 человек.