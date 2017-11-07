В Советском районе Уфы за три дня вывезли 265 кубометров мусора

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Работы велись круглосуточно.
Сбор и вывоз бутового мусора, смета, уборка дворов и улиц ведется в столице республике круглосуточно, сообщили в пресс-службе администрации города.
За три выходных дня 14 рейсами было вывезено более 265 кубометров мусора. В общей сложности задействовали 136 единиц техники и 200 человек.
377 дворников приводили дворы в порядок – за десять рейсов вывезли почти 92 кубометра мусора.
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