В Калининском районе Уфы появится 8 новых детских городов

Работники УЖХ устанавливали их в праздники.

В Калининском районе Уфы уже совсем скоро появятся 8 новых детских городков, сообщает мэрия Уфы.

- Уже готовы «городки» на ул. Машиностроителей, 4/1, Интернациональной, 125/1, Черниковской, 12, Орджоникидзе, 5 и 8. Продолжается монтаж конструкций по адресам: Первомайская, 88/1, Черниковская, 85, Ушакова, 72/1, - отмечается в сообщении мэрии.