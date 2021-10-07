В Уфе на ремонт участка улицы Коммунистической запланировали потратить 40 млн рублей

Соответствующий аукцион на поиск подрядчика размещен на сайте государственных закупок. Предмет ремонта – участок улицы Коммунистической от улицы Цюрупы до улицы Воровского. Ищет подрядчика УСРДИС – Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской администрации. Определить исполнителя работ должны уже 18 октября 2021 года. Начало работ запланировано на середину мая следующего года, а завершить к 22 октября.
Работ будущему подрядчику предстоит немало – отремонтировать и тротуар и бортовые камни, установить люки, уложить дорожное покрытие. Также в обязанности подрядчика войдет озеленение и нанесение на уложенное покрытие дорожной разметки. Что касается дорожного покрытия, состав для приготовления асфальтобетонных смесей предстоит согласовать с заказчиком. Также подрядчик должен будет дать и определенные гарантии на проведенный ремонт, сроком от одного года (разметка) до четырех лет (покрытие).
Максимальная цена работ по ремонту 950-метрового участка улицы на портале заявлена в размере 40 миллионов, большую часть суммы 38,8 миллионов рублей покроют из бюджета Башкирии, городской бюджет также внесет свой вклад в размере 1,2 миллиона рублей.
Заметим, на ремонт дорог в центре Уфы ни республиканский, ни городской бюджеты не жалеют средств. Так в конце сентября стало известно, что В Уфе на ремонт улицы Чернышевского выделят до 62 миллионов рублей, работы, как и по улице Коммунистической, начнутся в середине мая и завершатся к концу сентября 2022 года. Речь идет о ремонте улицы Чернышевского протяженность 1,37 километра на участке от улицы Цюрупы до Айской.