В Уфе на ремонт участка улицы Коммунистической запланировали потратить 40 млн рублей

Заметим, на ремонт дорог в центре Уфы ни республиканский, ни городской бюджеты не жалеют средств. Так в конце сентября стало известно, что В Уфе на ремонт улицы Чернышевского выделят до 62 миллионов рублей, работы, как и по улице Коммунистической, начнутся в середине мая и завершатся к концу сентября 2022 года. Речь идет о ремонте улицы Чернышевского протяженность 1,37 километра на участке от улицы Цюрупы до Айской.