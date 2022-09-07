Власти Уфы посчитали причиной распространения мышиной лихорадки плохую уборку мусора

Власти Уфы посчитали причиной распространения мышиной лихорадки плохую уборку мусора
Власти Уфы посчитали причиной распространения мышиной лихорадки плохую уборку мусора
Сегодня, 12:17ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
О весьма острой ситуации с заболеваемостью в республике и в Уфе геморрагической лихорадкой говорили на оперативке в мэрии 7 сентября.

На сегодняшней оперативке в мэрии замглавы Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина рассказала о ситуации с мышиной лихорадкой в Уфе и о том, как противостоять распространению опасной болезни, от которой нет вакцинации.

Речь шла о необходимости профилактических бесед, барьерной дератизации, необходимости обрабатывать СНТ от грызунов и о том, что раздольем для грызунов становится неубранный вовремя мусор и переполненные баки.

Ратмир Мавлиев настоятельно попросил руководителя МУП «САХ» Рустема Халикова сегодня же заняться решением проблемы, причем сделать это совместно с жителями.

— Таких картин в городе быть не должно. Баки должны вовремя убираться. Вчера были в Шакше, там все еще мешки стоят вдоль обочины, это ненормально — заявил мэр.

Тем временем в Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой выросла за год в 9 раз.

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