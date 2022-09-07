Власти Уфы посчитали причиной распространения мышиной лихорадки плохую уборку мусора

На сегодняшней оперативке в мэрии замглавы Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина рассказала о ситуации с мышиной лихорадкой в Уфе и о том, как противостоять распространению опасной болезни, от которой нет вакцинации.
Речь шла о необходимости профилактических бесед, барьерной дератизации, необходимости обрабатывать СНТ от грызунов и о том, что раздольем для грызунов становится неубранный вовремя мусор и переполненные баки.
Ратмир Мавлиев настоятельно попросил руководителя МУП «САХ» Рустема Халикова сегодня же заняться решением проблемы, причем сделать это совместно с жителями.
— Таких картин в городе быть не должно. Баки должны вовремя убираться. Вчера были в Шакше, там все еще мешки стоят вдоль обочины, это ненормально — заявил мэр.
Тем временем в Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой выросла за год в 9 раз.