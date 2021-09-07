В Уфе увеличили время курсирования и количество автобусов по отмененным маршрутам

Стало известно, что в ходе мониторинга движения общественного транспорта в Уфе, было решено увеличить время курсирования и количество автобусов по отмененным маршрутам. Так, время работы автобуса маршрута №69 будет увеличено, в связи с этим, вводится двухсменный режим для водителей общественного транспорта.
Далее, в мэрии Уфы сообщили, об увеличении количества автобусов на маршрутах №51/51А.
Напомним, что в конце августа стало известно об отмене шести автобусов, однако власти предложили альтернативные варианты маршрутов и объяснили причину отмены.