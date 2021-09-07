В Уфе увеличили время курсирования и количество автобусов по отмененным маршрутам

В Уфе увеличили время курсирования и количество автобусов по отмененным маршрутам
В Уфе увеличили время курсирования и количество автобусов по отмененным маршрутам
Вчера, 11:22ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Изменения касаются автобусов №69 и №51/51А.

Стало известно, что в ходе мониторинга движения общественного транспорта в Уфе, было решено увеличить время курсирования и количество автобусов по отмененным маршрутам. Так, время работы автобуса маршрута №69 будет увеличено, в связи с этим, вводится двухсменный режим для водителей общественного транспорта.

Далее, в мэрии Уфы сообщили, об увеличении количества автобусов на маршрутах №51/51А.

Напомним, что в конце августа стало известно об отмене шести автобусов, однако власти предложили альтернативные варианты маршрутов и объяснили причину отмены.

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