В Уфе массово эвакуировали школьников

В Уфе массово эвакуировали школьников
В Уфе массово эвакуировали школьников
Вчера, 16:20ГородЭлина СайфрановаФото: Управление гражданской защиты
Детей забрали с уроков и вывели на улицу.

Как сообщает Управление гражданской защиты, в первые дни учебного года во всех школах проходят учения, с целью отработки сценария действий при чрезвычайных ситуациях. Известно, что учения будут проходить до 15 сентября.

— Вчера они проходили в Демском районе, сегодня и завтра в школах Советского района. С детьми отрабатывают разные сценарии опасных ситуаций: обнаружение подозрительного предмета, возникновение пожара и другие, — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что после эвакуации сотрудники Управления гражданской защиты рассказывают школьникам как вести себя в случае пожара, а также демонстрируют средства для тушения возгораний и форму индивидуальной защиты.

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