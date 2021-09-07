В Уфе массово эвакуировали школьников

Как сообщает Управление гражданской защиты, в первые дни учебного года во всех школах проходят учения, с целью отработки сценария действий при чрезвычайных ситуациях. Известно, что учения будут проходить до 15 сентября.
— Вчера они проходили в Демском районе, сегодня и завтра в школах Советского района. С детьми отрабатывают разные сценарии опасных ситуаций: обнаружение подозрительного предмета, возникновение пожара и другие, — прокомментировали в ведомстве.
Отмечается, что после эвакуации сотрудники Управления гражданской защиты рассказывают школьникам как вести себя в случае пожара, а также демонстрируют средства для тушения возгораний и форму индивидуальной защиты.