В центре Уфы на месяц перекроют улицу из-за ремонта

В центре Уфы на месяц перекроют улицу из-за ремонта
В центре Уфы на месяц перекроют улицу из-за ремонта
Вчера, 17:44ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В Уфе на улице Пархоменко ограничат движение транспорта из-за ремонта. Перекрыта будет только половина проезжей части, сообщила пресс-служба городской мэрии.

Ограничения вводятся в районе пересечения с улицей Оренбургской. Часть дороги закроют до 17 сентября. Затем с 20 сентября улицу снова закроют для проезда, но уже на другой половине проезжей части. Ограничения снимут 1 октября.

Городские службы просят горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства.

Напомним, сейчас также закрыта для проезда дорога на пересечении улиц Цюрупы и Кирова. До 8 сентября перекрыта чётная сторона улицы Цюрупы, возле дома №82. С 9 по 11 сентября машины не смогут проехать по нечётной стороне дороги, около дома №83. На этом участке проводится капитальный ремонт магистральной теплосети.

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