В центре Уфы на месяц перекроют улицу из-за ремонта

Ограничения вводятся в районе пересечения с улицей Оренбургской. Часть дороги закроют до 17 сентября. Затем с 20 сентября улицу снова закроют для проезда, но уже на другой половине проезжей части. Ограничения снимут 1 октября.
Городские службы просят горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства.
Напомним, сейчас также закрыта для проезда дорога на пересечении улиц Цюрупы и Кирова. До 8 сентября перекрыта чётная сторона улицы Цюрупы, возле дома №82. С 9 по 11 сентября машины не смогут проехать по нечётной стороне дороги, около дома №83. На этом участке проводится капитальный ремонт магистральной теплосети.