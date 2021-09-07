В центре Уфы на месяц перекроют улицу из-за ремонта

Напомним, сейчас также закрыта для проезда дорога на пересечении улиц Цюрупы и Кирова. До 8 сентября перекрыта чётная сторона улицы Цюрупы, возле дома №82. С 9 по 11 сентября машины не смогут проехать по нечётной стороне дороги, около дома №83. На этом участке проводится капитальный ремонт магистральной теплосети.