Болевые точки столицы: какие районы Уфы могут стать темами серьезных уголовных дел

Они решили подробнее обсудить «болевые точки столицы», поскольку вопросы на эти темы чаще всего звучат на встречах с избирателями.
Бульвар Ибрагимова
Экскурсия по этой улице оставляет очень тяжелое впечатление. И дело не только в бесконечном и беспросветном ремонте, но и в его качестве.
— Строительство должно идти по утвержденному проекту. Если это так, первый вопрос: кто мог утвердить этот проект реконструкции? Были ли общественные слушания? Как вообще можно было подобное утвердить? — этот вопрос нашим собеседникам кажется одним из главных.
На бульваре Ибрагимова, прежде всего, обращает на себя внимание некое подобие тротуаров, проложенных вдоль трамвайных путей. Ширина этих тротуаров составляет около 50 см. Идти по ним можно только с риском для жизни, потому что пешехода может задеть трамвай.
Дальше — еще интереснее. Идем по этой то ли дорожке, то ли бордюру и через каждые 10 метров буквально сталкиваемся со столбами. Чтобы их обойти, нужно перейти на газон либо выйти на трамвайные пути. Эти «недотротуары» представляют собой целый «сендвич» из щебенки, песка и асфальта. Кто мог такой чудовищный проект утвердить? Ведь по правилам должен был проводиться конкурс, на котором заказчик должен отбирать самый оптимальный проект не только по цене, но и по качеству. На это потрачены бюджетные средства. Объясните теперь обществу, как такое возможно? возмутился Александр Ющенко.
Вадим Старов, будучи юристом, проанализировал ситуацию с правовой точки зрения.
— Я считаю, что тут были допущены грубейшие нарушения при проектировании. Эти узкие непонятные асфальтовые «тропинки» — то ли плод фантазий проектировщиков, то ли их решили «для красоты» там сделать. Что же касается пересечения с линиями электропередач и иными коммуникациями, такое впечатление, что это стало неожиданностью для строителей. Работа проектировщика стоит денег, её принимали службы заказчика — либо муниципалитет, либо профильное министерство. Кто тот чиновник, который подписал акт выполненных работ и оплатил работу проектировщика? Кто-то будет нести ответственность за это головотяпство или нет? — задался вопросом Вадим Старов.
Он также отметил, что речь идет не только о моральной ответственности за то, что затяжная реконструкция буквально отравила жизнь людям, которые там живут. Речь идет и о материальной ответственности перед предпринимателями, чьи точки оказались заложниками реконструкции и несут убытки, потому что к ним не могут добраться клиенты.
Улица Комсомольская
На этой улице, которая также страдает от бесконечного ремонта, кандидаты в депутаты обнаружили нарушения, очень напоминающие ситуацию на бульваре Ибрагимова: такие же безобразные узкие тротуары, которые проваливаются в самых неожиданных местах.
— В одном месте есть тротуар сначала метровой ширины, а потом он вдруг резко сокращается до 50 см без видимых причин. По таким тротуарам не смогут передвигаться ни женщины с детскими колясками, ни люди в инвалидных колясках. Да и нормальные люди не смогут там нормально пройти. Там больше вопросов, чем ответов, — прокомментировал увиденное Александр Ющенко.
Во время осмотра улицы Комсомольской возникло ощущение, что проект ее реконструкции проводили те же специалисты, которые занимались и бульваром Ибрагимова.
-. Все понимают, что при прокладке электрических и иных коммуникаций выдавались разрешения, значит, информация о них обязательно учтена на карте инфраструктурных изменений города Уфы. Неужели проектировщики не владели этой информацией, когда рисовали свои проекты? Или они работали по принципу «и так сойдет». А куда смотрел заказчик, когда принимал проект? говорит Вадим Старов.
Головотяпство всех участников эпопеи с реконструкцией бульвара Ибрагимова и улицы Комсомольской в итоге обернулось не только неудобствами для участников дорожного движения, но и наверняка привело к значительному удорожанию работ.
— Бюджетные деньги закапываются в землю, стройматериалы валяются, ограждений нет, техника безопасности не соблюдается, — перечислил вопиющие недостатки Юнир Кутлугужин. — Строительная и жилищно-коммунальная нашей столицы отрасли находятся в упадке. Наш город-миллионник страдает от нерадивых начальников. Скоро начнется осеняя слякоть, жителям бульвара Ибрагимова и Комсомольской станет еще труднее.
Юнир Кутлугужин и Вадим Старов сообщили, что инициировали проведение во время осенней сессии в Госсобрании Башкирии круглого стола по этой теме, пригласили чиновников. Один из вопросов, на который им предложат ответить: были ли в Уфе и в Башкирии за последние несколько лет хотя бы раз привлечены к ответственности подрядчики за некачественный ремонт дорог? Не исключено, что число таких прецедентов является минимальным, хотя примеру улицы Комсомольской и бульвара Ибрагимова говорят сами за себя.
При заключении договоров обычно оговариваются большие штрафы за каждый день задержки со сдачей объекта. Видимо, в договорах, касающихся реконструкции бульвара Ибрагимова и улицы Комсомольской, такого пункта нет, если сдача объектов так легко переносится на полгода и т.д. За всё это должны ответить и проектировщик, и заказчик, и подрядчик. На работу каждого из них дается гарантия. Разгильдяйства таких масштабов я не помню. Многомиллионные убытки опять лягут бременем на бюджет, резюмировал Вадим Старов.
Набережная реки Белой
Впрочем, за примерами разгильдяйства еще больших масштабов далеко ходить не нужно. Это набережная реки Белой, расположенная в районе Монумента Дружбы. Никто уже точно не знает, сколько миллиардов там закопано в бетон в буквальном смысле слова. И как бы разнокалиберные чиновники не заверяли население, что скоро наша набережная станет чуть не самой красивой и комфортной в стране, этого не происходит.
Замысел был хороший, но воплощать его доверили явно не тем специалистам. В итоге мы получили непонятное гидротехническое противопаводковое сооружение, напоминающее плотину, которое рядом с обмелевшей рекой смотрится нелепо. Нет ливневой канализации, нет условий для работы точек общепита, нет нормальных туалетов… В итоге мы вынуждены признать, что нормальной набережной у нас так и не появилось, и неизвестно, появится ли она у нас, говорит Юнир Кутлугужин.
— В других регионах есть примеры строительства комфортных набережных за разумный бюджет, и там они стали точками притяжения горожан. У нас люди тоже приходят на набережную, но больше потому, что в Уфе мало мест для отдыха. Люди тянутся к реке, но в условиях жары на бетонном пространстве невозможно долго находиться. И все это видят, все это понимают. Однако материалов ни одной проверки по фактам злоупотреблений и нарушений, допущенных во время строительства набережной, я не видел. Судя по всему, их нет. Тема замалчивается, — констатирует Вадим Старов.
Парк Нефтехимиков
Об этом парке недавно написал жизнеутверждающий пост мэр Уфы Сергей Греков. Сообщил, что городские власти планируют провести его реконструкцию, а пока там «очень зеленое место», также он отметил, что в парке «чисто и аккуратно».
Между тем, всем уфимцам известно, что в парке Нефтехимиков ничего не менялось еще с советских времен.
— Мы также получаем от избирателей много жалоб на состояние этого парка, и я побывал в нем, чтобы своими глазами увидеть, как там «чисто и аккуратно». Увиденное просто привело в ужас! Ржавые аттракционы валяются где попало без всяких ограждений и представляют реальную опасность для детей и подростков. Даже если городские власти планируют в будущем провести там реконструкцию, неужели так трудно позаботиться о безопасности горожан сейчас? Или нужно ждать, когда случится трагедия? — адресовал свой вопрос чиновникам столичной мэрии Юнир Кутлугужин.
Наши собеседники подчеркнули: пока не появится практика привлечения чиновников к строгой ответственности (в том числе материальной и уголовной) за приемку подобных проектов и слабый контроль за их исполнением, бракоделы так и не научатся работать на совесть. Народные избранники стараются инициировать проверки по таким фактам и очень надеются, что следком и прокуратура отнесутся к их депутатским запросам внимательно.
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