Болевые точки столицы: какие районы Уфы могут стать темами серьезных уголовных дел

— В других регионах есть примеры строительства комфортных набережных за разумный бюджет, и там они стали точками притяжения горожан. У нас люди тоже приходят на набережную, но больше потому, что в Уфе мало мест для отдыха. Люди тянутся к реке, но в условиях жары на бетонном пространстве невозможно долго находиться. И все это видят, все это понимают. Однако материалов ни одной проверки по фактам злоупотреблений и нарушений, допущенных во время строительства набережной, я не видел. Судя по всему, их нет. Тема замалчивается, — констатирует Вадим Старов.