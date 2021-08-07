В Уфе полкилометра улицы Рудольфа Нуреева построят более чем за 81 миллион рублей

В администрации Уфы, а точнее в Управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ( сокращенно УСРДИС) нашли генподрядчика на данные работы. Его выбирали из пяти претендентов, которых комиссия оценивала не только по предлагаемой стоимости, но и по квалификации.