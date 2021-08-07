В Уфе полкилометра улицы Рудольфа Нуреева построят более чем за 81 миллион рублей

В Уфе полкилометра улицы Рудольфа Нуреева построят более чем за 81 миллион рублей
В Уфе полкилометра улицы Рудольфа Нуреева построят более чем за 81 миллион рублей
Вчера, 15:07ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Определен подрядчик на выполнение этих работ.

Подрядчик должен будет завершить строительство участка протяженностью 451 метров до августа 2022 года. Расположена первая линия улицы Рудольфа Нуреева на промежутке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Академика Заварицкого.

В администрации Уфы, а точнее в Управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ( сокращенно УСРДИС) нашли генподрядчика на данные работы. Его выбирали из пяти претендентов, которых комиссия оценивала не только по предлагаемой стоимости, но и по квалификации.

Из информации размещенной на портале госзакупок следует, что что работы предстоит выполнить ООО «Компания Потенциал». Исполнитель предложил заказчику дисконт в 1%, так строительство улицы обойдется городскому и республиканскому бюждету в 81,9 миллион рублей.

Заявки на аукцион подали пять компаний. Рассматривая их предложения, конкурсная комиссия учитывала не только ценовой показатель, но и квалификацию участников закупки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы