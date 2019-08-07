В Уфе 11 жилых домов будут изъяты у собственников Службой сноса и расселения. Строения находятся на территории Кировского и Ленинского районов столицы Башкирии. По сообщению мэрии Уфы, жилье заберут у собственников для нужд муниципалитета.

В документах, опубликованных на сайте администрации, указаны адреса домов, которые попали под изъятие: Коммунистическая, 63 (2 дома), 45Б; Октябрьской Революции, 10/2, 15, 49 (3 дома), 60 (2 дома); Карла Маркса, 51.

Собственников и жильцов этих домов ожидает выселение. В мэрии обещают, что они получат другое жилье по договорам социального найма и переданных в муниципальное имущество.