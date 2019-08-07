Соответствующее разрешение у администрации города получила Служба сноса и расселения.
В Уфе 11 жилых домов будут изъяты у собственников Службой сноса и расселения. Строения находятся на территории Кировского и Ленинского районов столицы Башкирии. По сообщению мэрии Уфы, жилье заберут у собственников для нужд муниципалитета.
В документах, опубликованных на сайте администрации, указаны адреса домов, которые попали под изъятие: Коммунистическая, 63 (2 дома), 45Б; Октябрьской Революции, 10/2, 15, 49 (3 дома), 60 (2 дома); Карла Маркса, 51.
Собственников и жильцов этих домов ожидает выселение. В мэрии обещают, что они получат другое жилье по договорам социального найма и переданных в муниципальное имущество.
Напомним, ранее стало известно, что власти города намерены расселить и выставить на продажу дом Марьям Султановой на Тукаева,33, который расположен напротив старой Соборной мечети Уфы. Причина такого решения, по данным муниципалитета, простое: дом признан аварийным, и его расселят для того, чтобы выставить на торги с последующей реставрацией.