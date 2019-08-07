Ремонт улицы Мустая Карима в Уфе продлится до осени 2020 года
Вчера, 16:12ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко
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Тендер выиграла фирма «Дортрансстрой».
Контракт на капитальный ремонт улицы Мустая Карима в Уфе получила компания «Дортрансстрой». Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на портал госзакупок.
По уточненным данным, стартовая цена контракта была 157,8 млн рублей. Основная часть контракта – 135 млн рублей - будет оплачена из бюджета республики, а остальное – из муниципального и федерального бюджетов.
Завершить ремонт улицы планируется в октябре 2020 года.
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