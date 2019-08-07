Ремонт улицы Мустая Карима в Уфе продлится до осени 2020 года

Контракт на капитальный ремонт улицы Мустая Карима в Уфе получила компания «Дортрансстрой». Об этом сообщил « КоммерсантЪ-Башкортостан » со ссылкой на портал госзакупок.

По уточненным данным, стартовая цена контракта была 157,8 млн рублей. Основная часть контракта – 135 млн рублей - будет оплачена из бюджета республики, а остальное – из муниципального и федерального бюджетов.