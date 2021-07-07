В Уфе снова выставили на торги бывшее здание кинотеатра Матросова за 31,5 млн рублей

Администрация Уфы во второй раз выставила на продажу историческое здание в центре города. Оно располагается по адресу Коммунистическая, 44. Информация об аукционе размещена на сайте управления земельных и имущественных отношений городской мэрии.

Начальная цена здания общей площадью 378 квадратных метров с земельным участком общей площадью 1142 квадратных метров достигает 31 562 947 рублей. В описании объекта говорится, что износ здания составляет от 41% до 69% в зависимости от литера. Здание является объектом культурного наследия. Отмечается, что при его содержании и использовании покупатель обязан соблюдать требования о памятниках истории и культуры для поддержания состоянии объекта. Аукцион состоится 6 августа. Известно, что в прошлом помещение не было жилым и принадлежало детскому кинотеатру имени Матросова, а после – танцевальному театру. В прошлом веке в нем жила семья Александра Вольмута - сына знаменитой династии пивоваров. Хотя в документе говорится, что ранее торги по продаже этого здания не проводились, в прошлом году мэрия Уфы уже выставляла на продажу объект, аукцион должен был состояться 24 августа. Тогда начальная цена лота составляла 20,8 млн рублей.

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