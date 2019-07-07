В Уфе отключат воду в лесхозе и больнице

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Об этом сообщили в пресс-службе Уфаводоканала.
С 22:00 08 июля по 06:00 09 июля отключат водопроводную линию Д-100 мм и установки ПГ, в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода.
Воды не будет в ГКБ №21 (Лесной проезд, 3) и ГАУ РБ «Уфимский лесхоз», ГБОУ СПО «Уфимский лесхоз-техникум» (Лесной проезд, 1).
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