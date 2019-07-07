В Уфе напротив стадиона «Нефтяник» появился новый арт-объект

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Он символизирует городской футбольный клуб.
Напротив стадиона «Нефтяник» в новом сквере с символическим названием «Спортивный» установили арт-объект «Футбольный мяч», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В сквере установлены скамейки, светильники, разбиты газоны, подстрижены кусты и заасфальтированы дорожки. Арт-объект символизирует футбольный клуб «Уфа». Рядом с мячом фотографируются уфимцы и гости города.
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Фото: ufacity.info
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