Жители Уфы показали очередную дыру в асфальте в районе Зеленой рощи

Жители Уфы показали очередную дыру в асфальте в районе Зеленой рощи
Жители Уфы показали очередную дыру в асфальте в районе Зеленой рощи
Вчера, 08:21ГородИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Фотографию зияющего отверстия в асфальте по улице Степана Злобина выложили в соцсети 7 июня.

На дорогах Уфы снова обнаружена дыра. На этот раз в Советском районе Уфы, близ дома по адресу Степана Злобина, 42. Фотография отверстия, под которым видна пустота оказалась в социальных сетях. К счастью дыра в асфальте располагается у края дороги и вероятнее всего не представляет опасности для автолюбителей.

Напомним, в последние годы дыры в асфальте обнаруживаются с «завидной» регулярностью. Подчеркнем, речь идет не о дефектах дорожного полотна, а именно о провалах, где под асфальтом пустота. Один из последних громких случаев — обвал грунта на Лесном проезде близ 21 больницы, глубиной 5 метров и шириной около 50. Причиной стало разрушение конструкций поддерживающих свод технического тоннеля для строительства Восточного выезда. Сейчас на месте обвала ведутся восстановительные работы.

Были и другие случаи, причем на оживленных улицах, там в провалы в асфальте попадали едущие автомобили, к счастью эти инциденты обходились без пострадавших.

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