В уфимском парке, который реконструируют за 200 млн рублей, начали вырубку деревьев

Власти района обещали, что избавляться будут только от перестойных и опасных деревьев. Mkset посетил Демский парк и посмотрел, какие деревья там вырубаются на самом деле.

Реконструкция парков в Уфе, приуроченная к скорому 450-летию столицы, идет полным ходом. В разгаре она в старейшем парке Уфы, в парке Нефтехимиков, расположенном в Черниковке. Там местный житель возмущался вырубкой деревьев, однако его недовольства остались для властей фактически незамеченными. Реконструкция Демского парка внимание жителей района и местной администрации к себе смогла привлечь в достаточном объеме. Ранее Mkset сообщал о предстоящей по этому проекту вырубке деревьев. Однако власти поспешили успокоить демчан, причем сделали они это крайне подробно. Деревьям в ответе властей было уделено отдельное внимание. Фото: Mkset.ru В ответе администрации Демского района тогда сообщили, что, несмотря на внешний вид, некоторые деревья "являются перестойными и представляют угрозу посетителям парка при сильном ветре". По словам, приведенным в ответе администрации района, в Демском парке уже неоднократно были случаи падения деревьев при сильных порывах ветра. — Стоит отметить, что ни одно дерево не будут убирать без соответствующего заключения Инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений УКХ и Администрации Уфы, — сообщалось в ответе администрации на опасения демчан по поводу вырубки деревьев. Вырубка деревьев в парке была зафиксирована в первых числах июня, корреспондент Mkset отправился в парк, чтобы посмотреть, какие же деревья уже вырубили в зеленой зоне парка. У корреспондента Mkset, глядя на происходящее в парке, возник ряд вопросов. Например, зачем у раздвоенного дерева спиливается один из стволов. Или же как определяется перестойность дерева, срез которого на первый взгляд выглядит сочным и полным жизненной силы. Справедливости ради некоторые деревья на фото как раз-таки кажутся перестойными и гнилыми, по какому же принципу пилят деревья в парке, понять не так-то просто. Mkset вновь обратился в администрацию Демского района Уфы с просьбой предоставить заключение Инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений и, если имеется, план вырубки деревьев в зеленой зоне парка. Власти пообещали уточнить данную информацию. На момент публикации комментарий получен не был.

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