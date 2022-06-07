В Уфе снесут печально знаменитый дом с трещинами

Вместо этих объектов построят девять высоток с 15 — 25 этажами. Первый из жилых домов уже возводится — в настоящее время готовы две 16-этажные секции новостройки. Кроме того, проект предусматривает размещение в квартале подземного паркинга, двух многофункциональных центров с крытыми паркингами, школы на 2,2 тыс. мест и детского сада на 300 мест.