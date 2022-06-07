В Уфе снесут печально знаменитый дом с трещинами

Здесь планируется снести частные жилые дома, металлические гаражи и частично расселенную панельную девятиэтажку на Уфимском шоссе, 4. Ранее она была признана аварийной.
Вместо этих объектов построят девять высоток с 15 — 25 этажами. Первый из жилых домов уже возводится — в настоящее время готовы две 16-этажные секции новостройки. Кроме того, проект предусматривает размещение в квартале подземного паркинга, двух многофункциональных центров с крытыми паркингами, школы на 2,2 тыс. мест и детского сада на 300 мест.
В проекте предлагается организовать автобусное движение по улицам Шайхзады Бабича, Воинов-интернационалистов и улицей, которая продолжает улицу Рудольфа Нуриева (пока она без названия). Кроме того, рассматривается возможность разместить скоростную трамвайную линию по Российской.
Предусмотрено строительство велосипедных дорожек вдоль улиц Шайхзады Бабича, Воинов-интернационалистов, Уфимского шоссе и продолжения улицы Рудольфа Нуриева.
Жители дома на Уфимском шоссе, 4 получили ключи от новых квартир в феврале. Здание было признано аварийным — в 2015 году оно просело из-за карстовых провалов. На фасаде появились трещины, а оконные и дверные проемы в квартирах перекосились. Жители дома добивались расселения несколько лет.