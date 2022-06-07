В Уфе полностью пробили Северный тоннель на Восточном выезде из города

В Уфе полностью пробит Северный тоннель Восточного выезда. Как уточняет пресс-служба правительства Башкирии, тоннель обеспечивает сквозной проезд под землей от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы. Известно, что бетонирование тоннеля власти намерены завершить до 2023 года.
Так, за 2022 год финансирование объекта составило около 3,5 миллиарда рублей. На данный момент строительство Восточного выезда из Уфы завершено на 49%.
Напомним, что проект Восточного выезда включает в себя тоннель длинной в 1 276 метров, мост через реку Уфу, а также десяти километровую дорогу с выездом на трассу М-5.