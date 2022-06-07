Коммунальщики прокомментировали нашествие крыс в квартирах уфимцев

Напомним, что 6 июня уфимцы засняли на видео очередное нашествие крыс. Так, по словам автора видео, грызуны из подвала пробрались в квартиру на втором этаже через канализацию. На самих кадрах легко можно было заметь множество грызунов, которые попади в самодельные ловушки.