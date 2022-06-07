Коммунальщики прокомментировали нашествие крыс в квартирах уфимцев

Коммунальщики прокомментировали нашествие крыс в квартирах уфимцев
Коммунальщики прокомментировали нашествие крыс в квартирах уфимцев
Вчера, 16:17ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Накануне о появлении крыс сообщили жители многоквартирного дома по улице Шафиева. Mkset обратился за комментарием в управляющую компанию.

Управляющая компания «УЖХ Октябрьского района г. Уфы» сообщила Mkset, что обработка помещений общего пользования в многоквартирных домах ежемесячно проводит специализированная организация, с которой управляющая компания заключила договор.

Согласно предоставленным данным, жилицы дома № 12 по улице Шафиева, где накануне и произошло нашествие крыс, с заявками о дератизации мест в «УЖХ Октябрьского района г. Уфы» не обращались.

— 06.06.2022 повторно направили письмо в адрес ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» для проведения повторной обработки помещений мест общего пользования, — сообщили в управляющей компании.

Напомним, что 6 июня уфимцы засняли на видео очередное нашествие крыс. Так, по словам автора видео, грызуны из подвала пробрались в квартиру на втором этаже через канализацию. На самих кадрах легко можно было заметь множество грызунов, которые попади в самодельные ловушки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы